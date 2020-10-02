Родные опровергли слухи о том, что пытаются сделать крайним сожителя Софии Конкиной

Дочь артиста Владимира Конкина отправили из фитнес-цента в Боткинскую больницу. Еще до приезда семьи с врачами успел пообщаться сожитель Софии, который первым узнал о случившемся. Об этом рассказала директор артиста Елена Переслени.

«Мы [с отцом Конкиной] увидели Михаила в Боткинской больнице, когда было понятно, что София не выживет. К нам спустился реаниматолог, беседовавший с Михаилом первым. Миша первым туда прибыл. Он первым знал, где она находится», — сообщила Переслени.

Она подчеркнула, что отец девушки не был знаком с ее сожителем. София сама выбирала, с кем общаться и жить. Родственники Конкиной узнали о Михаиле только в Боткинской больнице, поэтому пока его позиция непонятна. При этом директор артиста подчеркнула, что мужчину никто не пытается ни в чем обвинить.

«Никто ни из кого крайнего не пытается сделать. Мы лично с ним говорили. У меня нет конкретного обвинения в его сторону, также как у родственников, друзей семьи. Мы рассматриваем всех людей, которые были с Софией в тот день», — заявила Переслени.

Она отметила, что близкие рассматривают вариант отправления и утопления в результате противоправных действий третьих лиц в бассейне. Переслени пояснила, что Софии могли дать какую-то отравленную еду, так как о самоубийстве она не думала.

Ранее адвокат семьи Юлия Нитченко рассказала, что изучила все записные книжки, сообщения и переписку погибшей с подругами. По ее словам, все говорит о том, что девушка не планировала умирать. Близкие считают, что Конкину могли отравить.

Софию Конкину достали со дна бассейна в фитнес-центр в Москве 22 сентября. Несмотря на все усилия врачей, она скончалась в Боткинской больнице. Согласно официальной версии, девушка утонула сама. При этом близкие считают, что речь именно об убийстве.