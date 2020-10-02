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    02 октября 2020, 10:48

    Родные рассказали о планах Софии Конкиной перед смертью

    Александра Ломейко, Иван Степанов

    Родные Софии Конкиной, которая утонула в фитнес-центре, заявили, что молодая женщина перед смертью строила планы на будущее. Адвокат семьи Юлия Нитченко не исключила, что дочь актера Владимира Конкина могли отравить. Об этом она заявила на пресс-конференции «360».

    «Мы рассматриваем версию не только возможного утопления. <…> На первый план выходит версия с отравлением», — заявила юрист.

    Нитченко пояснила, что просмотрела записные книжки, записи, сообщения и переписку погибшей с подругами, а также записанными в этот день аудио.

    «Она не планировала умирать, это точно. Она очень хотела жить, у нее были планы: записи к докторам — стоматологу, косметологу. У нее с ребенком были планы», — подчеркнула адвокат.

    Конкина запланировала поздние встречи с друзьями, собиралась покурить кальян с подругами, но не сложилось. Тогда женщина сказала, что можно встретиться и завтра. Расстраивалась София из-за смерти любимого попугая Гонси, который стал членом семьи.

    «Она из-за попугая расстраивалась больше, чем они должны были разъехаться со своим сожителем Михаилом», — сказала директор актера Владимира Конкина Елена Переслени.

    Сведения об алкоголе и снотворном в организме девушки Нитченко ранее назвала слухами.

    Новости SMI.FM