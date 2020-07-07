Родное село Абдулманапа Нурмагомедова могут переименовать в его честь

«Мы пока в трауре, у нас мусульманские обычаи, две недели. Потом сход сделаем, депутатов позовем, на имя Абдулманапа будем переименовывать», — поделился Хасиев.

По данным издания, заслуженный тренер Абдулманап Нурмагомедов ушел из жизни на 58 году. Он умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Похороны состоялись 4 июля в селе Кироваул.

Траурные мероприятия посетил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. Он прибыл в сопровождении регионального правительства и выразил соболезнования семье Нурмагомедова.

Депутат Госдумы Николай Валуев напомнил, что тренер очень многое сделал для спорта и воспитал не одно поколение выдающихся спортсменов.

«Я скорблю и выражаю соболезнования Хабибу, всем родственникам. Это несчастье», — признался парламентарий. Он добавил, что люди всегда не готовы к уходу своих родителей.