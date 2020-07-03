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    03 июля 2020, 19:49

    «Это несчастье». Николай Валуев — о смерти Абдулманапа Нурмагомедова

    Артур Блянихов

    Депутат Госдумы Николай Валуев обсудил с ИА Nation News сообщение о том, что на 58 году из жизни ушел выдающийся тренер Абдулманап Нурмагомедов.

    Валуев напомнил, что Нурмагомедов очень много сделал для спорта и воспитал не один десяток выдающихся спортсменов.

    «Я скорблю и выражаю соболезнования Хабибу, всем родственникам. Это несчастье», — признался депутат. Он добавил, что люди всегда не готовы к уходу своих родителей.

    О смерти тренера в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    «От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение!» — написал Кадыров.

    В свою очередь российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заметил, что Абдулманап Нурмагомедов сделал все для своего сына Хабиба.

    «Он был больше, чем просто отец, он был наставник, тренер. И не только для Хабиба, но самая большая утрата и горе сейчас в его семье», — обозначил он.