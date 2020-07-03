Валуев напомнил, что Нурмагомедов очень много сделал для спорта и воспитал не один десяток выдающихся спортсменов.

«Я скорблю и выражаю соболезнования Хабибу, всем родственникам. Это несчастье», — признался депутат. Он добавил, что люди всегда не готовы к уходу своих родителей.

О смерти тренера в своем Telegram-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение!» — написал Кадыров.

В свою очередь российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заметил, что Абдулманап Нурмагомедов сделал все для своего сына Хабиба.

«Он был больше, чем просто отец, он был наставник, тренер. И не только для Хабиба, но самая большая утрата и горе сейчас в его семье», — обозначил он.