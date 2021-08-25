Родителям дали советы по выбору букета на 1 сентября

Дарить учителям цветы в первый день учебного года — неизменная традиция. Доцент кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алиса Храмова в разговоре с «ФедералПресс» рассказала, на какие букеты стоит обратить внимание родителям школьников.

Не стоит специально искать букет поярче и «побогаче», считает эксперт.

«На 1 сентября приходится пик продаж цветов. Некоторые родители, пытаясь выделиться друг перед другом и произвести впечатление на учителей, покупают дорогущие букеты», — отметила она.

Лучше выбрать букет, который выглядит аккуратно, без торчащих в разные стороны растений. Особое внимание следует уделить размеру букета: он должен был адекватным размеру ребенка. Так школьнику будет удобно его нести и держать цветы на линейке. Да и преподаватели вряд ли будут рады слишком большим букетам.

Ранее стало известно, какая погода ждет московских школьников 1 сентября. К сожалению, праздник могут попортить осадки, поэтому одевать ребенка лучше соответствующим образом.