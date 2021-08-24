Стало известно, какая погода ждет московских школьников 1 сентября

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО», метеоролог-климатолог Александр Шувалов сделал прогноз в Москве на 1 сентября. По его словам, школьникам в этом году в День знаний с погодой не повезет. Об этом рассказал «Ридус».

Утром температура воздуха в столице составит 15 градусов со знаком плюс. Также в городе ожидаются осадки в виде дождей.

«Первого сентября ожидается перелом в погоде. Опять подходят фронтальные зоны с дождями. Вероятность дождя в Москве и Подмосковье первого и второго сентября достаточно высока. И температура уже будет не выше +20 °C, а чуть ниже. Считая, что в утренние часы у нас все-таки более низкая температура, то это, наверное, порядка +13…+15 °C с большой вероятностью дождя. Так что линейки вряд ли будут проводить на улице», — сообщил синоптик.

Но, например, в Алтайском крае, Новосибирской области, Красноярском крае и Западной Сибири в этот день ожидается жара. Столбик термометра поднимется до +30 градусов. Школьники смело могут идти на занятия в легкой одежде.