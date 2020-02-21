Родители в России ставили сына коленями на гречку и получили реальные сроки

Суд поставил точку в истории с издевательствами над восьмилетним мальчиком из Омска. Мать и отчим ребенка получили сроки в колонии за то, что его ставили голыми коленями на гречку.

«Сегодня приговором суда Казакову назначено наказание в виде 4,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а Юмашевой — 1,5 года лишения свободы. Она взята под стражу в зале суда», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру, суд удовлетворил иск о компенсации ребенку морального вреда. Речь шла о сумме 400 тысяч рублей, 250 из которых должен будет выплатить отчим мальчика.

По словам адвоката матери Алексея Тишковца, приговор суда планируют обжаловать.

В мае 2019-го восьмилетний мальчик сбежал к соседу после очередного наказания. Оказалось, что в колени ребенка вросла гречка. За провинности его ставили на гречку и записывали все происходящее на видео. Врачи провели необходимую операцию, а следователи завели уголовное дело.

Отчима на время суда арестовали, а мать оставили под подпиской о невыезде. Их обвинили в истязаниях ребенка. Позже мальчика вернули матери из школы-интернета, но ситуацию продолжили контролировать.