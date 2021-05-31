Родители спасли ребенка от предполагаемого педофила в Краснодарском крае

Мужчина схватил 11-летнего мальчика и силой посадил в свой автомобиль. За интимную связь он предлагал все, что только мальчик пожелает. Но школьнику чудом удалось выбежать из машины и позвать на помощь взрослых. Об этом сообщил Telegram-канал Life Shot.

Мама ребенка рассказала изданию, что мальчик катался на самокате возле дома в станице Анапской. В какой-то момент к нему подошел мужчина, схватив ребенка за руку он повел его в машину.

«Он предлагал моему сыну деньги, свою машину и все, что он захочет, в обмен на интим. Сын чудом открыл машину, вырвался наружу. Мы, родители, задержали маньяка до приезда полиции. Он представился как Артак М.», — рассказала женщина.

По ее словам, у мужчины есть жена и три несовершеннолетних ребенка. Когда родители расспрашивали его про сына, тот все отрицал и пытался уйти. Полиция организовала проверку.

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