Мужчина преследовал 10-летнюю девочку в Краснодаре и попал на камеры наблюдения

В Краснодаре ищут мужчину, который преследовал 10-летнюю девочку. Ей удалось обмануть подозреваемого педофила. В подъезде, поджидая ребенка, он трогал себя за гениталии. Происшествие попало на камеры наблюдения.

Все произошло 21 мая в доме № 23 на Промышленной улице.

В местном паблике typodar в Instagram опубликовали рассказ матери ребенка. Та сообщила, что мужчина преследовал ее дочь от школы до дома. Девочка, заметив мужчину, не стала сразу заходить в подъезд, пропустив его вперед.

«Затем она стала звонить снова в домофон, чтоб зайти домой, и по камерам видно, что этот урод стоял и ждал ее. Он не вызывал лифт, он не поднимался по ступеням, а нервничал, ходил туда-сюда и подслушивал разговор моей дочери в домофоне», — сообщила мать девочки.

Зайдя в дом, школьница побежала вверх по ступенькам. Мужчина направился за ней, но не догнал.

«На камерах отчетливо видно, что он все это время теребонит свое хозяйство и ширинка у него расстегнута. Он не догнал ее, поднялся выше, излил свою гадость и вышел из подъезда», — сообщила женщина.

Она добавила, что месяц назад в том же подъезде педофил напал на девочку восьми лет. Преступника быстро нашли.

В полиции Краснодара начали проверку.

«Устанавливаются личность и мотивы действий гражданина», — сообщил «Кубанским новостям» представитель городского управления МВД.