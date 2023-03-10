10 марта 2023, 20:28
Родители детей-инвалидов в России смогут «накапливать» дополнительные выходные
Глава Минтруда Котяков: семьи с детьми-инвалидами из РФ смогут брать подряд допвыходные
Родители детей-инвалидов смогут дополнительно брать до 24 выходных подряд. Проект постановления разработал Минтруд России. Об этом рассказал глава ведомтсва Антон Котяков. Его слова передал ТАСС.
«Принятые поправки в Трудовой кодекс позволят родителям выбирать — использовать дополнительные дни отпуска в течение месяца или „накапливать“ их», — рассказал он.
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Сейчас родители детей с инвалидностью могут брать по четыре дополнительных выходных за месяц. Суммировать их или переносить на следующий месяц пока нельзя.
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После поправок они смогут копить эти выходные — до 24 дней. Например, не брать дополнительные дни в течение шести месяцев и после этого уйти в полноценный отпуск на 24 дня.
Ранее главе Минтруда поступило другое предложение — ввести федеральную льготу на транспортный налог для семей с детьми-инвалидами. Предлагается полностью освободить такие семьи от уплаты налога на один личный автомобиль.
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