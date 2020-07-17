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    17 июля 2020, 01:11

    Родители блогерши Тропицель считают, что ее парень подсыпал ей наркотики

    Арина Гудилова

    Родители, разбившейся на мотоцикле блогерши Анастасии Тропицель, считают, что ее молодой человек подсадил ее на наркотики. Об этом они рассказали в интервью.
    Родители блогерши Тропицель считают, что ее парень подсыпал ей наркотики

    Видео выложено на YouTube. По словам родителей погибшей 18-летней девушки, их дочь уехала на Бали и попала в плохую компанию. В ней был инструктор по байку, с которым вскоре у девушки появились романтические отношения.

    Отец блогерши рассказал, что ее подписчики начали замечать изменения в ее поведении.

    «Это уже не Настя. Это мотылек, который попал в паутину. Потом в интернете все начали писать, что она, видимо, уже употребляет. Возможно, Витя ей вечерами что-то подмешивал или чаи какие-то давал», — предположил он.

    Мужчина добавил, что во время кремации заметил странное поведение бойфренда дочери.

    18-летняя Анастасия Тропицель разбилась на мотоцикле на Бали. Она вела блог о фрилансе, заработке в интернете и работе над собой.