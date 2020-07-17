Родители блогерши Тропицель считают, что ее парень подсыпал ей наркотики

Родители, разбившейся на мотоцикле блогерши Анастасии Тропицель, считают, что ее молодой человек подсадил ее на наркотики. Об этом они рассказали в интервью.

Видео выложено на YouTube. По словам родителей погибшей 18-летней девушки, их дочь уехала на Бали и попала в плохую компанию. В ней был инструктор по байку, с которым вскоре у девушки появились романтические отношения.

Отец блогерши рассказал, что ее подписчики начали замечать изменения в ее поведении.

«Это уже не Настя. Это мотылек, который попал в паутину. Потом в интернете все начали писать, что она, видимо, уже употребляет. Возможно, Витя ей вечерами что-то подмешивал или чаи какие-то давал», — предположил он.

Мужчина добавил, что во время кремации заметил странное поведение бойфренда дочери.

18-летняя Анастасия Тропицель разбилась на мотоцикле на Бали. Она вела блог о фрилансе, заработке в интернете и работе над собой.