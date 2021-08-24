Родителей в России начали штрафовать за воспитание детей побоями

Все чаще в России штрафуют родителей, которые ударили своего ребенка в воспитательных целях. В подробностях таких историй разобрались эксперты «Российской газеты».

Издание привело несколько историй, в которых родители решили воспитать своего ребенка битьем. Иногда это был ремень, а иногда просто шлепок или пощечина. Сообщить о подобных случаях правоохранителям или опеке могут родственники, если они увидели происходящее и не согласны с методом воспитания. Чаще информация появляется от воспитателей в детсадах или от школьных учителей, которые могут заметить на теле ребенка синяк.

Авторы статьи отмечают, что ювенальной юстиции — в том понимании, в котором она давно существует на Западе — в России в качестве отлаженной системы нет. Но штрафы за применение силы постепенно набирают обороты. Таких историй уже достаточно, чтобы говорить о статистике. Причем, оштрафовать могут как за сильное наказание ремнем, так и за легкий удар по бедру пластмассовым стержнем от пирамидки.

Мнения экспертов по этому поводу до сих пор разнятся. Кто-то считает, что шлепок — разумеется, не настолько сильный, что может привести к синяку — поможет ребенку понять, что он поступил неправильно. Другие же уверены, что даже просто замахнуться на малыша — это слишком для его неокрепшей психики, а удары учат драться и добиваться своих целей силой.