Родителей подростков, попросившихся в детдом из-за побоев, привлекут к ответственности

Следователи открыли уголовное дело против родителей, от которых в Москве сбежали дети-подростки. Брат и сестра попросились в детский дом из-за побоев.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка, дело возбудили после проверки. Родителей подозревают в истязании детей и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

По данным следствия, мама и папа систематически избивали 14-летнего сына и 15-летнюю дочь. Маму задержали, с ней работают следователи. Отца семейства сейчас ищут. Дети находятся под присмотром врачей.

Расследование должно открыть детали жизни семьи и условия, в которых жили подростки. Следствие проверит и работу чиновников, которые должны были знать о происходящем.

Life сообщил, что брат и сестра сбежали из дома из-за отца. По данным СМИ, мужчина пьет и постоянно избивает детей. Последний раз он поднял на них руку несколько дней назад. Девушка поссорилась с мамой, глава семейства решил «разрулить» ситуацию и ударил дочь. На крики прибежал младший брат и тоже получил от папы.

После этого дети решили бежать. Они пришли в районную поликлинику и рассказали об обстановке дома. Врачи нашли у них ушибы и гематомы. Издание добавило, что в семье четверо детей. Двое из них совершеннолетние. Но к ним школьники не хотят переезжать. Старшая сестра в курсе ситуации, она и посоветовала младшим обратиться к врачам. Органы опеки в будущем могут забрать детей. Родители настаивают, что подростков настраивают против них.