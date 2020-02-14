Столичных подростков могут забрать из семьи после их жалобы на родителей

Органы опеки могут забрать подростков, пожаловавшихся на родительские побои. Они сами пришли в поликлинику в Москве и попросили забрать их из семьи.

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила РИА «Новости», что сейчас дети находятся на обследовании в больнице. Тем временем, органы проводят расследование жестокого обращения, если информация подтвердится, детей могут изъять из семьи.

«После всех выяснений обстоятельств органы соцзащиты будут готовы их взять под свою опеку, так как они написали заявление», — сообщила Ярославская.

В московском управлении Следственного комитета объявили о проверке информации о систематических избиениях родителями детей. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Как узнали СМИ, дети живут на северо-западе столицы, в районе Щукино. К врачам обратились 15-летняя девочка и ее 14-летний брат. По неподтвержденной информации, врачи нашли у них синяки и ушибы, у девочки также диагностировали сотрясение мозга. Родители тоже обратились за помощью. По их мнению, против отца и матери детей настраивают органы опеки.