Собянин: в Москве построят вокзал рядом с Ленинградским

В Москве появится железнодорожный вокзал для поездов высокоскоростной магистрали из столицы в Санкт-Петербург. Его построят недалеко от Ленинградского вокзала.

Начало работ в интервью для «Комсомольской правды» анонсировал мэр города Сергей Собянин.

«Рядом с Ленинградским вокзалом будет построен еще один вокзал для поездов ВСМ (высокоскоростной магистрали — прим. ред.). Он появится рядом с ветками МЦД-2 и МЦД-4», — уточнил он.

Собянин напомнил, что сейчас на этом месте находится станция Каланчевская. На ней уже открыли большую платформу для МЦД-2 и через полгода построят МЦД-4.

«Получится огромный транспортный узел, где будут пересекаться два диаметра и ВСМ», — заключил столичный градоначальник.

Он заметил, что каждые 10 лет население Москвы увеличивается примерно на миллион человек. Столица словно растягивается для новых жителей. В последние годы большая их часть — естественный прирост, родившиеся в городе.