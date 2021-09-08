«Каждые 10 лет плюс один миллион»: Собянин рассказал, сколько людей живет в Москве

Каждые десять лет население Москвы увеличивается примерно на один миллион человек. Такую статистику привел мэр столицы Сергей Собянин в беседе с «Комсомольской правдой».

Собянин вспомнил расхожую шутку о том, что Москва не резиновая. Теперь, по его мнению, стало понятно, что все как раз наоборот — столица словно растягивается для новых жителей. Градоначальник напомнил, что исторически многие правители пытались ограничить приток населения в Москву. Но этого все равно не получалось, ни в советское время, ни после.

«Москва прирастает, хотим мы этого или не хотим, каждые 10 лет в среднем на миллион человек. Кажется, что это большой прирост, но и количество жителей у нас большое. И этот прирост не весь миграционный. В последние годы большая часть — это естественный прирост, москвичи, которые рождаются в Москве, наше подрастающее поколение. В столице меньше смертность и больше рождаемость», — сказал Собянин.

При этом, отметил Собянин, прирост в Москве далеко не самый большой по России. Лидер в таком рейтинге — это Краснодарский край, на верхних строчках также находится Тюмень. Москва занимает только четвертое место в списке.

Что касается мигрантов, то эта тема стала часто обсуждаться в Москве на фоне участившихся драк приезжих. Собянин считает, что тут только один выход: за нарушения, хулиганства есть смысл только высылать из страны и запрещать дальнейший въезд. Мэр отметил, что как только ситуация стала более напряженной, начали приниматься более резкие меры. Возбуждаются уголовные дела, людей высылают на родину, запрещают им въезд в Россию. Собянин подчеркнул, что Москва позволяет приезжать людям из других стран, но запрещает им нарушать закон.