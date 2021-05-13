Ритейлеры попросят поставщиков не повышать цены на продукты
Одна из крупнейших продуктовых сетей «Лента» попросила поставщиков социально значимых продуктов не повышать цены как минимум до конца сентября. Перечень товаров установлен правительством в июле 2010 года, это мясо, рыба, молоко, масло, сахар, соль, хлеб, чай, крупы, картофель, макаронные изделия, сообщил «Коммерсант».
Как сказано в письме директора по стратегии и развитию закупок сети Елены Москаленко, цены на социально значимые продукты «имеют тенденцию к росту», поэтому, отмечая «обеспокоенность ситуацией госорганов» и «осознавая ответственность бизнеса», компания будет стремиться удерживать их.
В документе подчеркивается, что при поступлении запросов о повышении цен на товары из перечня «Лента» должна сразу же проинформировать соответствующие государственные органы.
Как пояснили в «Ленте», сеть уже получает уведомления о повышении цен от поставщиков и даже «находит их обоснованными». Для того, чтобы избежать существенного удорожания продуктов для потребителей, «Лента» «инвестирует в цену за счет собственной маржи», однако, чтобы стабилизировать ситуацию требуются «совместные усилия с поставщиками».
Производители считают такую просьбу продуктовой сети злоупотреблением положением, подчеркивая рост издержек. По словам аналитиков, рост цен в лучшем случае удастся отсрочить.
Темпы роста стоимости продуктов на российском рынке ниже, чем на мировом. Стране удалось справиться со всеми вызовами пандемии, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. Согласно данным Росстата, в апреле продовольственная инфляция в месячном выражении составила 0,75%. В марте показатель находится на отметке 0,82%. В годовом выражении стоимость продовольственных товаров в апреле выросла на 6,55%.