Темпы роста стоимости продуктов на российском рынке ниже, чем на мировом. Стране удалось справиться со всеми вызовами пандемии, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Рост цен на продовольствие в России не такой, как на мировом рынке: по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН, в мире цены на продовольствие в апреле 2021 года на 30,8% выше показателя за соответствующий период 2020 года», — привело слова вице-премьера РИА «Новости».

Согласно данным Росстата, в апреле продовольственная инфляция в месячном выражении составила 0,75%. В марте показатель находится на отметке 0,82%. В годовом выражении стоимость продовольственных товаров в апреле выросла на 6,55%. Абрамченко подчеркнула, что в 2020 году Россия смогла добиться рекордного роста в агропромышленном комплексе.

«И это несмотря на пандемию, которая в том числе спровоцировала кризис на мировом рынке продовольствия: существенно сократилось предложение на рынке продовольствия во всем мире», — пояснила она.

Вице-премьер добавила, что причиной кризиса стала засуха и закрытие производств. Но аграрии в России смогли собрать один из рекордных урожаев зерновых, а также вырастить в два раза больше тепличных овощей.

«Удалось справиться со всеми вызовами пандемии: изменениями логистики продовольствия, ажиотажным спросом. Не допустили дефицита и пустых полок, которые наблюдались в некоторых странах», — заключила Абрамченко.