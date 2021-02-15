Риск возникновения новой смертельной пандемии оценили в России

Опасность смертельной пандемии существует всегда, так как вирусы мутируют и паразитируют в животных. Специалисты постоянно за этим следят и выявляют опасные изменения на ранней стадии. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

«Вирусы гриппа, птица. <…> Такая опасность всегда есть, и она угрожает человеку, но реально, чтобы мы могли сказать срок, что он приближается и сейчас начнется, этого нет», — пояснил вирусолог.

Альтштейн добавил, что у ученых есть наработки по вакцинам от птичьего гриппа, однако создание универсальной вакцины — это пока дело нереальное.

«Можно подозревать какие-то варианты вируса и готовиться к тому, чтобы создать вакцину против них, и это делается, но узнать, куда нужно было подстелить соломку, это не так просто», — подытожил вирусолог.

11 марта исполнится год, как человечество живет в режиме повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, который вызывает смертельно опасную болезнь COVID-19. В России уже началась масштабная вакцинация от 2019-nCoV. Сделать бесплатную прививку может любой желающий.