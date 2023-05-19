Общество 19 мая 2023, 15:11 Риелторы назвали три района центра Москвы с самыми низкими ценами на жилье «РБК-недвижимость»: три района ЦАО Москвы вошли в тройку лидеров по доступности жилья Сайт мэра и правительства Москвы

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Риелторы назвали три района центра столицы, в которых можно приобрести квартиры в новостройках по самым низким ценам. Среди них — Басманный, Мещанский и Красносельский, сообщили на сайте «РБК-недвижимость» со ссылкой на департамент аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости».

По информации риелторов, рейтинг возглавляет Басманный район. Средняя стоимость за один квадратный метр — 433,8 тысячи рублей.

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На втором месте — Мещанский. Там цена за один квадратный метр — 544,2 тысячи рублей. В Красносельском районе стоимость квартиры от 602,3 тысяч рублей.

В пятерку попали Замоскворечье (614,8 тысячи рублей) и Якиманка (704,5 тысячи рублей).

Всего по итогам апреля 2023 года общий объем предложений по квартирам и апартаментам первичного жилья в ЦАО составил 253,2 тысячи квадратных метров, уточнили риелторы.

Ранее глава агентства недвижимости «Дорогая, я дома» Алексей Лякин объяснил, почему россияне при покупке жилья отдают предпочтение новостройкам.

По мнению эксперта, все дело в льготной ипотеке.