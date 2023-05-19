Общество 19 мая 2023, 11:45 Специалист по недвижимости Лякин объяснил, почему россияне при покупке жилья отдают предпочтение новостройкам Специалист по недвижимости Лякин: выгоднее покупать в новостройке с льготной ипотекой

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Глава агентства недвижимости «Дорогая, я дома» Алексей Лякин в разговоре с изданием Lenta.ru объяснил, почему при выборе жилья россияне отдают предподчение новостройкам.

Все дело в льготной ипотеке. Как заметил эксперт, покупатель, выбирая между квартирой в доме 70-х годов постройки за 10 миллионов рублей и новой квартирой за 12 миллионов рублей с льготной ипотекой, отдаст предпочтение второму варианту, написали «Дни.ру».

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При этом Ляпин добавил, что в ближайшее время граждане увидят рост цен на новостройки из-за изменения курса рубля к доллару. В связи с этим увеличится спрос на вторичное жилье.