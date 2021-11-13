РФПИ выступил за партнерство с производителями вакцин против коронавируса

Достичь успеха в борьбе с коронавирусом и другими опасными инфекциями, которые могут возникнуть в будущем, можно только за счет международного партнерства, в том числе между фармацевтическими компаниями, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что сейчас видны «довольно рискованные тенденции». В их числе и появление новых болезней, и антибиотики, к которым есть привыкание и из-за этого они во многом уже начинают хуже действовать.

«Но мы верим в науку, мы верим в то, что, безусловно, тот опыт, который мир получил при борьбе с COVID-19, совместной борьбе, его надо использовать для того, чтобы бороться и с будущими инфекциями, и надо понимать, что они, безусловно, будут», — заявил Дмитриев в фильме Сергея Брилева «Выход из пандемии», показанном на телеканале «Россия 24». Его слова привел «Интерфакс».

Только партнерский подход, как указал глава РФПИ, позволит достичь успеха. В пример он привел сотрудничество со странами Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Фонд, по словам Дмитриева, стал первой в мире организацией, которая предложила зарубежным фармкомпаниям начать совместные исследования комбинаций вакцин против коронавируса.

«С самого начала вот эта идея комбинирования двух различных уколов оказалась гениальной, потому что Россия стала пионером в том, что называется „коктейль вакцин“, где у нас два отличаются различных укола и, как жизнь показала, именно такой подход дает более сильный и более долгосрочный иммунный ответ», — отметил глав РФПИ он также добавил, что сейчас, буквально год спустя, другие вакцинные производители только стали об этом думать.

В Санкт-Петербурге побили рекорд прививочной кампании, который был установлен в июле. Медики сделали более 34 тысяч инъекций вакцины.