Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине. А они нам нужны?

В сообщении Великобритании уточняется, что «занимающаяся кибершпионажем группа» APT29, или Dukes и Cozy Bear, которая «почти наверняка» входит в российскую разведструктуру, в течение года атаковала разные организации, участвовавшие в создании вакцины.

Хакеры якобы использовали вредоносное программное обеспечение WellMess, WellMail и фишинг. При этом с точки зрения разведки большая часть информации не представляла никакой ценности.

«Абсолютно неприемлемо со стороны российских разведывательных служб атаковать тех, кто борется с пандемией коронавируса. Пока одни безрассудно следуют своим эгоистичным интересам, Британия и ее союзники выполняют сложную работу по поиску вакцины и охране здоровья всего мира. Британия продолжит противостоять подобным кибератакам и будет сотрудничать с союзниками с тем, чтобы привлечь виновных к ответственности», — сообщил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Москва не в курсе, кто мог атаковать компьютеры фармкомпаний и исследовательских центров. Россия однозначно не имеет к этому никакого отношения, отметил Песков.

«В воровстве не нуждаются»

«Это смешно все. В том, что наши вирусологи, создатели вакцины, в таком воровстве абсолютно не нуждаются, в этом я могу вас заверить. Принципы создания вот этих вакцин хорошо известны. В России это направление очень хорошо развито», — заявил в разговоре с «360» российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, во время разработки вакцины могут быть небольшие детали, которые имеют значение и могут быть полезны. Но это все — нюансы. Как сделать препарат, российским ученым прекрасно известно. Более того, собеседник «360» заверил, что ученые разных стран стараются сотрудничать между собой.

Здесь нет никакой вражды. Соревнование определенное, конечно, идет. Но никакой потребности в том, чтобы какие-то хакеры помогали в разработке вакцины, нет. Никакой надобности в работе хакеров нет Анатолий Альтштейн вирусолог.

С Альтштейном согласен и вице-президент Общества биотехнологов России Игорь Красильников. По его словам, разработка современных вакцин проходит на нескольких платформах, которые известны всему миру.

«Поэтому странно предполагать, что хакеры могли получить информацию, которая или не опубликована, или ранее не была опубликована, или в принципе неизвестна. Трудно предположить, что хакеры могут найти что-то новое», — подчеркнул собеседник «360».

Он добавил, что первые вакцины, которые были сделаны в США и Канаде, могут быть недостаточно эффективны. Вполне возможно разработчики именно по этому не хотят их афишировать.