Стало известно о наследстве режиссера Мережко

После смерти сценариста и режиссера Виктора Мережко конфликтов вокруг наследства не будет. Его сыну и дочери достанутся три квартиры и большой дом в Подмосковье.

Близкий к семье Мережко источник рассказал РИА ФАН, что между сыном и дочерью режиссера сложились хорошие отношения. Они не собираются обращаться в суд из-за имущества отца, который скончался накануне в возрасте 84 лет.

В собственности у Мережко — три квартиры, две из которых находятся в Москве. Еще одна — в Санкт-Петербурге.

Столичная жилплощадь расположена в Северном административном округе города. Площадь квартиры в районе Аэропорт — 77 квадратных метров. Кадастровая стоимость превышает 20 миллионов рублей, а реальная — еще минимум вдвое выше.

Вторая, на 75,5 «квадратов», раньше принадлежала жене актера Георгия Юматова, известной советской актрисе Музе Крепкогорской. Ее стоимость приблизительно такая же, как у первой.

Петербургское жилье Виктора Мережко — в самом центре северной столицы, на улице Шпалерной. Квартира находится в доходном доме Синельникова, который построили в начале XX века. Из-за расположения в исторической зоне ее стоимость может дойти до 30 миллионов рублей, несмотря на небольшую — 45 квадратных метров — площадь.

В Рузском городском округе у сценариста есть внушительных размеров дом.