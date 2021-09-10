Режиссера Александра Мельника похоронят в Подмосковье 11 сентября

Режиссер Александр Мельник, который трагически погиб в Норильске, будет похоронен в субботу, 11 сентября, в деревне Афинеево Московской области. Об этом сообщил ТАСС духовник Мельника, протоиерей Николай (Соколов).

«Похороны будут в субботу в Афинеево. Там, где он жил. Отпевание пройдет в храме Николая в Толмачах», — сказал священник.

Храм святителя Николая в Толмачах достаточно известный. Он является домовой церковью Третьяковской галереи. Кроме того, там организован музей. Именно в Толмачево хранится известная икона, которую чтят миллионы православных россиян — Владимирская икона Божией матери.

Александр Мельник погиб в Норильске, когда снимал фильм о межведомственных учениях в Арктике. Спасти его попытался глава российского МЧС Евгений Зиничев. К сожалению, этого сделать не удалось. Мельник и Зиничев погибли, разбившись при падении со скалы. К ним на помощь прибыли вертолеты с медиками на борту, но врачи уже были бессильны.

Александр Мельников прославился после фильмов «Новая земля» и «Территория». Учился он в Одессе, много лет посвятил работе журналистом. Мельник являлся членом Гильдии кинорежиссеров России. Ему было 63 года.

Евгения Зиничева, который без размышлений отдал свою жизнь за спасение человека, представили к званию героя России посмертно. Президент страны Владимир Путин подчеркнул, что глава МЧС показал свои геройство, отвагу и мужество.