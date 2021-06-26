Режиссер Владимир Меньшов заболел ковидом

Режиссер Владимир Меньшов заразился коронавирусом и пропустил съезд «Справедливой России — За правду». Об этом заявили в пресс-службе партии.

Представители СР уточнили, что болезнь протекает у режиссера в легкой форме, сообщило РИА «Новости».

По данным источника агентства, президиум партии внес Меньшова в общефедеральную часть списка кандидатов от «Справедливой России — За правду» на выборах в Госдуму. Помимо него в список вошли председатель партии Сергей Миронов, Захар Прилепин, Геннадий Семигин и сенатор Александр Бабаков.

Съезд партии в субботу проходил в выставочном центре «Крокус Экспо». Планируется, что на нем утвердят лидеров избирательного списка и программу партии.

Несколькими днями ранее Прилепин, который является сопредседателем СР, пытался попасть на съезд КПРФ. С собой он взял кофе и круассаны, но коммунисты прогнали писателя.

На выборы от «Справедливой России» также собирался идти Анатолий Вассерман, но в итоге принял решение, что будет баллотироваться как самовыдвиженец, сообщал «Царьград».