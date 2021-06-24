Коммунисты выгнали Прилепина, который приехал на предвыборный съезд партии с круассанами

Коммунисты посчитали пиаром приезд на предвыборный съезд КПРФ сопредседателя партии «Справедливая Россия — За Правду» Захара Прилепина. Он прибыл на мероприятие с кофе и круассанами, но его выгнали, сообщил ТАСС.

Прилепин приехал с предложением разработать и подписать меморандум о сотрудничестве, чтобы создать лево-патриотическую коалицию. Однако коммунисты назвали внеплановый приезд политика попыткой политического пиара. Они заявили, что приглашают только тех, кого ждут, отметил сайт «Русская планета».

Прилепин попал на территорию, где открылся съезд, но в само здание коммунисты его не пустили.