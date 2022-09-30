Режим открытого неба введут в аэропорту Калининграда с 1 октября | 360°

Общество 30 сентября 2022, 15:30 Поделиться Telegram

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Viber Режим открытого неба введут в аэропорту Калининграда с 1 октября Росавиация: с 1 октября в аэропорту Калининграда заработает режим открытого неба РИА «Новости»

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Режим открытого неба заработает в калининградском аэропорту Храброво с 1 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Режим открытого неба вводится с 1 октября в аэропорту Калининграда», — заявили в ведомстве.

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Режим открытого неба установили на два года. Иностранные компании получат возможность выполнять полеты с Храброво через третью, четвертую, пятую и седьмую свободы воздушного пространства.

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Согласно установленным новым правилам, иностранные самолеты смогут летать из аэропорта в другие государства, но без посадки в своей стране.

Росавиация приняла решение ввести режим открытого неба в связи с обращением губернатора Калининградской области Андрея Алиханова.

«Новые возможности позволят аэропорту Храброво привлечь новых авиаперевозчиков и расширить географию полетов из региона», — заключили в ведомстве.

Ранее Росавиация сообщила о продлении запрета полетов в 11 аэропортов на юге России до 11 октября.

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