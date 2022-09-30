Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 10 октября | 360°

Все новости

Мир

30 сентября 2022, 09:58

Общая мощность двух взрывов на «Северных потоках» составила почти тысячу кг тротила — WSJ

Подмосковье

30 сентября 2022, 09:58

Подмосковье опубликовало еще 24 закупки для строительства и ремонтных работ

Реклама

Мир

30 сентября 2022, 09:37

Первый замглавы ВГА Херсонской области погиб при обстреле со стороны ВСУ

Мир

30 сентября 2022, 09:31

Рогов сообщил о 20 взрывах в Запорожье

Деньги

30 сентября 2022, 09:28

ФАС проверит цены на обмундирование в «Военторге», «Спортмастере» и HAKKI

Общество

30 сентября 2022, 09:27

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 10 октября

Деньги

30 сентября 2022, 09:21

«Смертельный удар для Запада». Глава нефтегазовой компании США раскритиковал потолок цен на нефть

Общество

30 сентября 2022, 09:20

Глава департамента мэрии Овчинский: комплексы для строительства тоннелей метро оснастят московскими датчиками

Подмосковье

30 сентября 2022, 09:17

Балашиха собрала новую партию гуманитарной помощи для Донбасса

Общество

30 сентября 2022, 09:27

Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 10 октября

Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов до 10 октября

Читать 360tv в

Временное ограничение на полеты в 11 аэропортов России продлили до 10 октября. Об этом говорится в сообщении на сайте Росавиации.

«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 03:45 10 октября», — говорится в сообщении ведомства.

Реклама

В Росавиации напомнили, что эту меру ввели в рамках заботы о безопасности населения. Изначально режим ограничения полетов ввели в конце февраля.

Реклама

Россияне пока не могут прилететь в аэропорты ряда южных городов РФ, а также в несколько других населенных пунктов центральной части страны. Среди них — воздушные порты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Для пассажиров разработали обходные маршруты. Таким образом, рейсы перенаправляют в соседние аэропорты, а оттуда уже можно добраться до нужного города с помощью наземного транспорта.

Например, желающим посетить южные регионы России можно прилететь в воздушный порт Сочи, а оттуда уехать на автобусе.

Аэрофлот

Самолеты

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама