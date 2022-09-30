Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 10 октября | 360°

Общество 30 сентября 2022, 09:27 Поделиться Telegram

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Viber Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 10 октября Росавиация продлила ограничения полетов в 11 аэропортов до 10 октября РИА «Новости»

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Временное ограничение на полеты в 11 аэропортов России продлили до 10 октября. Об этом говорится в сообщении на сайте Росавиации.

«Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 03:45 10 октября», — говорится в сообщении ведомства.

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В Росавиации напомнили, что эту меру ввели в рамках заботы о безопасности населения. Изначально режим ограничения полетов ввели в конце февраля.

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Россияне пока не могут прилететь в аэропорты ряда южных городов РФ, а также в несколько других населенных пунктов центральной части страны. Среди них — воздушные порты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Для пассажиров разработали обходные маршруты. Таким образом, рейсы перенаправляют в соседние аэропорты, а оттуда уже можно добраться до нужного города с помощью наземного транспорта.

Например, желающим посетить южные регионы России можно прилететь в воздушный порт Сочи, а оттуда уехать на автобусе.

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