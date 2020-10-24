Режим ЧС ввели в районе Сахалина из-за непогоды

«До особого распоряжения в районе введен режим ЧС», — говорится в сообщении.

Смирныховский муниципалитет пострадал из-за циклона сильнее остальных районов. Там из-за непогоды и подъема воды в реках подтопило 76 домов в селах Победино и Орлово, поселке городского типа Смирных. Оттуда эвакуировали 14 человек, сейчас все уже вернулись в свое жилье. Один местный житель находится в пункте временного размещения.

Работы для помощи жителям муниципалитета проводят 62 человека, используется 21 единица техники. Для контроля ситуации на место направилась также группа Главного управления МЧС России по Сахалинской области. В Смирныховском районе дан старт операции по ликвидации последствий циклона. Специалисты откачивают воду из подтопленных домов, ведут просушку тепловыми пушками и ждут дополнительную технику для осушения помещений. Специалисты также расчищают водоотводные канавы, освобождают дороги от поваленных деревьев.

На место выехал заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Сидоренко. Он оценит нанесенный ущерб и составит дальнейший план по ликвидации последствий непогоды.

Циклон продолжает действовать в островном регионе. Непогода повлияла на транспортное сообщение с материком. Временно закрыта паромная переправа Ванино — Холмск. Паромы пережидают непогоду на стороне материка. Предположительно, работа возобновится 26 октября. Сейчас подъем уровня в реках прекратился.

Ранее из-за непогоды в 40 населенных пунктах Хабаровского края отключилась электроэнергия. Без света остались более 36 тысяч человек.