Режим ЧС федерального уровня ввели в Якутии и Хабаровском крае

Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня ввели Республике Саха (Якутия) и Хабаровском крае для борьбы с лесными пожарами. Об этом сообщила пресс-служба Рослесхоза.

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов заявил, что режим ЧС федерального значения на горящих площадях Якутии и Хабаровского края ввели впервые.

«Из-за административных барьеров в 2021 году мы не имели права использовать федеральные силы в горящей Якутии, пока пожары не достигли необходимых критериев. При поддержке президента эти критерии значительно снижены, а значит, регионы получат необходимую помощь вовремя», — подчеркнул он.

По состоянию на 19 июля общая площадь горящей территории в указанных субъектах в 3,2 раза ниже по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Она составила 603,4 тысячи гектаров.

Руководитель Рослесхоза Иван Советников уточнил, что в настоящее время в Якутии и Хабаровском крае уже работают около 550 бойцов Авиалесоохраны.

Президент России Владимир Путин 10 мая поручил подготовить указ о сокращении площадей лесных пожаров.