Путин призвал не допустить увеличения площади лесных пожаров

В России не должна повториться прошлогодняя ситуация с лесными пожарами, которые стали наиболее интенсивными и продолжительными. Для этого необходимо подготовить указ о целевых показателях по сокращению площадей лесных массивов, охваченных огнем. В документе пропишут данные по каждому региону и в целом по стране. Об этом на совещании правительства заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что уже сейчас сразу несколько регионов ведут борьбу с пожарами, которые перекинулись на населенные пункты.

«Значительный материальный ущерб уже очевиден. К сожалению, есть жертвы среди граждан», — привел слова Путина ТАСС.

Президент добавил, что, по предварительным оценкам, около 700 жилых домов, не считая дач, придется восстанавливать после тушения огня.

Он добавил, что масштабные лесные пожары подрывают все усилия по сохранению климата. Путин поручил подготовить для него данные о том, насколько можно снизить количество возгораний в лесах, а также создать указ о целевом показателе по сокращению площадей, охваченных огнем, для каждого региона и страны в целом, пишет RT.

Лесные пожары этой весной охватили Приморье, Красноярский край, Хакасию, Курганскую область и Башкирию. По данным Авиалесоохраны, за минувший понедельник, 9 мая, в России потушили 197 очагов на общей площади 10 427 гектаров.

Огонь продолжает бушевать в 78 точках и охватывает 11 804 гектара. Самую большую площадь лесных пожаров — 2510 гектаров — зафиксировали в Курганской области. В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.

По подсчетам властей Красноярского края, огонь уничтожил 518 жилых домов и 309 строений. Ущерб понесли 1,2 тысячи человек. Погибли семь жителей, пострадали 19, в том числе шесть сотрудников МЧС.