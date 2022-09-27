Резервистам из России вручат повестки в военкомат на границе с Грузией | 360°

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Резервистам из России вручат повестки в военкомат на границе с Грузией

Правительство Северной Осетии: подлежащие призыву россияне получат повестки на границе

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Военнообязанные граждане России, которые подлежат призыву, но хотят покинуть страны, получают повестки на границе с Грузией. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.

Для этого на границе c Грузией работает оперативная группа пo призыву. В ее состав вошли представители военкомата и специалисты органов представительной власти.

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«Они на выезде проверяют, военнообязанный ли человек, подлежит ли призыву. Если есть данные o том, чтo подлежит призыву, то в этом случае ему вручают повестку», — уточнил представитель пресс-службы ТАСС.

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Ранее сообщалось, что мобилизационный пункт военного комиссариата откроется на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Грузией. МВД разрешило россиянам переходить границу с Грузией через «Верхний Ларс» в пешем порядке.

На контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» в районе российско-грузинской границы зафиксирован рост количества автомобилей. Ростуризм посоветовал туристам принимать во внимание ситуацию.

Грузия

Частичная мобилизация в РФ

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