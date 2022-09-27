Мобилизационный пункт военкомата развернули на КПП в Северной Осетии | 360°

Общество 27 сентября 2022, 10:16 Поделиться Telegram

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Viber Мобилизационный пункт военкомата развернули на КПП в Северной Осетии МВД: на КПП «Верхний Ларс» в Северной Осетии развернули мобилизационный пункт военкомата РИА «Новости»

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Мобилизационный пункт военного комиссариата откроется на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» в Северной Осетии на границе с Грузией. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

Министр внутренних дел Андрей Сергеев провел выездное совещание на КПП «Верхний Ларс», по итогам которого было принято решение об установке мобилизационного пункта республиканского военкомата.

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МВД разрешило россиянам переходить границу с Грузией через «Верхний Ларс» в пешем порядке. В дальнейшем в пункте проведут ряд мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и части правопорядка.

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Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что в ряды Вооруженных сил призовут около 300 тысяч человек.

Министерство цифрового развития РФ опубликовало список из 195 специальностей, обладателям которых полагается отсрочка от мобилизации. В их число вошли в том числе журналистка, дизайн и информационные технологии.

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