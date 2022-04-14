Ретейл начал снижать цены и возвращать скидки

Ретейл постепенно начал снижать цены и возвращать акции и распродажи. К примеру, сеть «М.Видео» вдвое расширила линейку участвующей в акциях продукции: сразу несколько тысяч товаров можно купить со скидкой в 10–30%.

На некоторые социально значимые товары продолжают действовать зафиксированные в феврале цены, отметили в компании в комментарии газете «Известия». Кроме того, компания запустила кешбеки и кредитное предложение.

«Ретейлер постепенно снижает цены и возвращает регулярные промокампании. Акции — один из привычных для покупателей сигналов об изменении условий», — отметили в пресс-службе торговой сети.

Таим также добавили, что также никуда не делась и конкуренция, поэтому ретейлеры и производители находят возможности для промоакций и привлечения покупателей. Такому примеру готовы последовать и лидеры продуктовой розницы. Такие письма поставщикам разослали «Магнит» и Х5 Group, куда входят магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель».

Тренд на снижение цен задало падение спроса и укрепление рубля, пояснил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов. Хотя, как он предположил, оперативно они вряд ли упадут.

Рубль на минувшей неделе стал заметно укреплять по отношению к доллару и евро. Магазины уже подготовились к снижению цен. С учетом прогнозов по урожаю, который предвидится очень хорошим, особенно с учетом многочисленных субсидий и льготных кредитов для аграриев, цены на еду действительно начнут снижаться, отметил специалист департамента стратегических исследований компании Total Research Николай Вавилов.