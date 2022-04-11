Названы товары, которые подешевеют на этой неделе

На минувшей неделе рубль стал заметно укреплять по отношению к доллару и евро. На этой неделе магазины готовятся снижать ценники. Об этом сообщил Life, побеседовав с экспертами.

Специалисты отметили, что магазины бытовой техники уже снизили стоимость товаров на 15-20% в сравнении с пиковыми ценами начала марта. В этой связи, учитывая жесткие санкции и только начинающуюся работу параллельного импорта, следует ожидать снижения стоимость на 5-7%, но не больше.

Что касается продовольствия, то здесь валютный рынок перестает играть существенную роль и регулирование цен переходит под контроль власти.

«С учетом прогнозов по урожаю, который предвидится очень хорошим, особенно с учетом многочисленных субсидий и льготных кредитов для аграриев, цены на еду действительно начнут снижаться. Но, опять-таки, причина этого будет не в укреплении рубля», — сказал специалист департамента стратегических исследований компании Total Research Николай Вавилов.

Директор по внешним связям компании BitRiver экономист Андрей Лобода отметил, что в настоящее время очевидных причин роста на продовольственные и промышленные товары нет. Главным врагом розничных цен он назвал мировую инфляцию и инфляционный разгон в России — последний составил 20%.

«Ретейл редко идет в ногу со снижением курсов доллара и евро и сразу не переписывает ценники в сторону снижения. Вероятно, крупные сети на фоне хорошего самочувствия рубля возобновят привлекательные рекламные кампании с посылом о снижении цен. В первую очередь это будет касаться произведенной в России продукции», — резюмировал Лобода.

Ранее автоэксперты рассказали, когда могут снизиться цены на автомобили.