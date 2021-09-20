Ретейл хотят обязать выделять полки для органической продукции

Торговые сети хотят обязать выделять особые полки для органической продукции. На сегодняшний день это условие выполняется по желанию самих торговых сетей.

Вопрос об этом рассматривает Минсельхоз, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник на рынке ретейла. Информацию подтвердил глава Национального органического союза Олег Мироненко. Меру предполагается отразить в рамках работы Минсельхоза над стратегией развития производства органической продукции в России до 2030 года.

Источник в одном из ретейлов отметил, что министерство попросило торговые сети представить свою позицию.

Создавать отдельную полку для органики рано, считают в отрасли, поскольку на ней будет узкий ассортимент, в числе которого чай, макароны, молочка, вино и водка.

В начале сентября национальный центр спасения еды и заботы об экологии «Фудшеринг» обратился в Минфин с предложением освободить торговые сети от уплаты НДС, если они начнут передавать продукты с истекающим сроком действия (от одних до четырех суток) на благотворительность. Мера позволит за пять лет сохранить до миллиона тонн еды.