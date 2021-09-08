Ретейл предложили освободить от НДС в обмен на благотворительность

Национальный центр спасения еды и заботы об экологии «Фудшеринг» обратился в Минфин с предложением освободить торговые сети от уплаты НДС, если они начнут передавать продукты с истекающим сроком действия (от одних до четырех суток) на благотворительность. Мера позволит за пять лет сохранить до миллиона тонн еды.

Как сообщила газета «Известия», продукты можно будет передавать некоммерческим благотворительным организациям, которые направят их малоимущим гражданам. В письме к главе Минфина Антону Силуанову «Фудшеринг» предложил для этого внести поправки в Налоговый кодекс и снять с торговых сетей обязанность восстанавливать НДС, если продукты идут на благотворительность.

В случае сохранения миллиона тонн еды, безвозмездно продукты получат 18 миллионов человек. Предложенная мера позволит также сократить объем твердых коммунальных отходов (ТКО). Продукты составляют 30% от общего объема ТКО в России.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сообщил изданию, что продукты с истекающим сроком годности абсолютно безопасны для употребления. Пока компании не могут передавать их нуждающимся, так как это из-за налогов выходит дороже, чем их утилизация.

Представители рынка сочли инициативу перспективной и эффективной. Передача продуктов малоимущим поддержит их в борьбе с бедностью и голодом. Она будет выгодна и ретейлерам.

В августе в Госдуме предложили выдавать бедным россиянам продовольственно-лекарственные сертификаты на покупку еды и медицинских препаратов.