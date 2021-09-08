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    08 сентября 2021, 03:34

    Ретейл предложили освободить от НДС в обмен на благотворительность

    Анастасия Кукова

    Национальный центр спасения еды и заботы об экологии «Фудшеринг» обратился в Минфин с предложением освободить торговые сети от уплаты НДС, если они начнут передавать продукты с истекающим сроком действия (от одних до четырех суток) на благотворительность. Мера позволит за пять лет сохранить до миллиона тонн еды.

    Ретейл предложили освободить от НДС в обмен на благотворительность

    Как сообщила газета «Известия», продукты можно будет передавать некоммерческим благотворительным организациям, которые направят их малоимущим гражданам. В письме к главе Минфина Антону Силуанову «Фудшеринг» предложил для этого внести поправки в Налоговый кодекс и снять с торговых сетей обязанность восстанавливать НДС, если продукты идут на благотворительность.

    В случае сохранения миллиона тонн еды, безвозмездно продукты получат 18 миллионов человек. Предложенная мера позволит также сократить объем твердых коммунальных отходов (ТКО). Продукты составляют 30% от общего объема ТКО в России.

    Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сообщил изданию, что продукты с истекающим сроком годности абсолютно безопасны для употребления. Пока компании не могут передавать их нуждающимся, так как это из-за налогов выходит дороже, чем их утилизация.

    Представители рынка сочли инициативу перспективной и эффективной. Передача продуктов малоимущим поддержит их в борьбе с бедностью и голодом. Она будет выгодна и ретейлерам.

    В августе в Госдуме предложили выдавать бедным россиянам продовольственно-лекарственные сертификаты на покупку еды и медицинских препаратов.