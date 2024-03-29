Общество 29 марта 2024, 12:18 Ресторатор запустил благотворительный проект в поддержку предпринимателей Белгорода Ресторатор Сысоев запустил проект в поддержку предпринимателей в Белгороде РИА «Новости»

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Известный ресторатор Александр Сысоев запустил социальный благотворительный проект «Белгород Ест», чтобы поддержать белгородских предпринимателей. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Сысоев уточнил, что часть собранных средств пойдет на обеспечение работы кафе в сложный период: себестоимость продуктов, заработные платы персонала и аренда. На оставшиеся деньги рестораны соберут продуктовые наборы, которые направят сотрудникам МЧС и врачам.

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Всего в проекте участвуют свыше 15 точек питания, в том числе кондитерские Fitness Cake и «Сан-Круассан», траттория La Villa, рестораны «Чернозем» и «Борщ», пиццерия StaySee, сети кофеен «Сахар» и «Калипсо». В будущем их количество будет увеличиваться.

В ночь на 29 марта система ПВО сбила 15 воздушных целей на подлете к Белгороду.