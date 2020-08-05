Отмечается, что среди рестораторов уже не первый год ведутся споры из-за гавайской пиццы с ананасом.

«Гавайская пицца с ананасом для итальянца неприемлема. У этого блюда вкус может быть сладкий, а пицца должна быть солененькой, с моцареллой и помидорами», — заметил Дзомпи.

По его словам, такое блюдо можно называть «лепешка с ананасом», но никак не пиццей.

«Но называть это пиццей в итальянских пиццериях надо запретить», — продолжил специалист, подчеркнув, что итальянские пиццерии должны придерживаться традиционной рецептуры.

Он напомнил и об авторских вариантах пиццы, у которых бывают определенные виды томатов и анчоусов.

«Но пицца с ананасом — это как спагетти с вареньем или мармеладом. Это не совсем правильно», — выразил уверенность эксперт.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как можно дольше сохранить здоровье и молодость при помощи диеты.

«Есть очень удачная противовоспалительная диета: много оливкового масла, морская рыба, ягоды, большое количество овощей и фруктов. Полное исключение сахара, в том числе и меда, отсутствие в рационе красного мяса и употребление минимума кисломолочной продукции», — поделился он.