Как дольше сохранить здоровье и молодость при помощи диеты? Объяснил диетолог

По данным информагентства, внимание пользователей Сети привлек голландец Эдсон Брандао, который в свои 53 года выглядит на 25 лет.

По словам мужчины, он никогда не обращался к пластическим хирургам. Ежедневные тренировки, уход за своим телом и здоровая еда помогают ему сохранять хорошую форму и молодо выглядеть.

«Есть очень удачная противовоспалительная диета: много оливкового масла, морская рыба, ягоды, большое количество овощей и фруктов. Полное исключение сахара, в том числе и меда, отсутствие в рационе красного мяса и употребление минимума кисломолочной продукции», — обратил внимание Гинзбург.

Он также посоветовал воздерживаться от прямых солнечных лучей и больше двигаться.