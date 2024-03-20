20 марта 2024, 03:31
Рестораны «Вкусно — и точка» приостановили работу в Белгороде
Сеть «Вкусно — и точка» закрыла рестораны в Белгороде из-за обстрелов
Сеть ресторанов быстрого обслуживания «Вкусно — и точка» временно закрыла свои заведения в Белгороде для обеспечения безопасности сотрудников и гостей. Об этом РИА «Новости» сообщили в компании.
«Все сотрудники продолжат получать заработную плату в соответствии с действующим законодательством РФ», — сообщили в компании.
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Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что въезд в ряд населенных пунктов Белгородской области, которые расположены недалеко от границы с Украиной, будет ограничен, а на въезде установят блокпосты.
По его словам, причиной принятия таких мер стали регулярные обстрелы со стороны ВСУ. В такой ситуации региональные власти продолжат убеждать людей эвакуироваться. Вместе с тем, местным жителям расскажут о порядке посещения своих домов. Им обеспечат такую возможность в случае возникшей необходимости в безопасное время.
ВСУ
Рестораны
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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