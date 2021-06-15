Рестораны «Кофемания» и «Бараshka» могут закрыть на 90 суток из-за нарушений

Рестораны «Кофемания» и «Бараshka» в центре Москвы могут закрыть на 90 суток за нарушения антиковидных мер. Об этом сообщили в ОАТИ.

«Сотрудниками ОАТИ ежедневно по всей Москве проводятся рейды по выявлению заведений, работающих после 23:00. 14 июня в ходе обследования выявлено, что рестораны „Кофемания“, „Бараshka“, Levantine продолжали обслуживать посетителей даже после 23:00», — передал сайт «Агентство городских новостей» слова главного инспектора Сергея Михайлова.

По его словам, в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП РФ этим заведениям грозит штраф до 300 тысяч рублей. Если нарушение принесло вред здоровью посетителей, то штраф может достигнуть одного миллиона рублей или же деятельность ресторанов приостановят на срок до 90 суток.

С 13 по 20 июня в Москве будут закрыты зоопарки, фуд-корты и детские игровые комнаты в ТЦ. Заведения общепита временно не смогут работать с 23:00 до 06:00. Несколько дней назад мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ. Согласно документу также вводятся нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников.