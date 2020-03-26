Рестораны и кафе Москвы закроют до 5 апреля. И это не весь список

В Москве утвердили новые меры по сдерживанию коронавируса. С 28 марта по 5 апреля в российской столице закроют рестораны, кафе и другие места общественного питания.

Исключением станут места, где можно заказать еду на вынос, в силе и онлайн-заказы готовых блюд.

«Семь нерабочих дней — это не каникулы, а серьезная мера предотвращения COVID-19. Поэтому я принял ряд дополнительных мер, чтобы усилить этот эффект и максимально использовать предоставленную возможность», — сказано на сайте мэра.

Также перестают работать все магазины, кроме продуктовых и тех, где можно купить товары первой необходимости. Мера не распространяется на аптеки. Салоны красоты, бани тоже уйдут на выходные.

Москвичам и гостям столице не удастся на следующей неделе посетить крупные парки. ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, парки «Зарядье», «Сокольники», музей-усадьба «Кусково», музеи заповедники «Царицыно» и «Коломенское» — все они будут закрыты на период выходных.

Мэр попросил верующих отказаться на следующей недели от походов в церкви и мечети. Собянин призвал в следующие дни отказаться от поездок, «вся туристическая индустрия Москвы поставлена на паузу».

Ранее российское правительство заявило о введении новых мер для борьбы с коронавирусом.