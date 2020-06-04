Рестораны и кафе уже вовсю монтируют летние веранды. Но решений по ним власти еще не приняли

Московские кафе и рестораны не стали дожидаться официального разрешения властей и уже начали монтировать веранды. Ресторатор Сергей Миронов рассказал «360», зачем они это готовятся заранее.

«На то, чтобы смонтировать веранду, уходит от недели до трех недель. Те, кто это делает, ставят их интуитивно, надеясь, что кафе скоро откроют», — заявил Миронов.

По его словам, точной даты открытия веранд в Москве пока нет.

«В различных регионах появляются даты, в Москве этих дат нет», — подчеркнул ресторатор. Он рассказал, что в целом для кафе под открытым небом у Роспотребнадзора те же требования, что и для помещений.

Разница лишь в том, что внутри ресторанов и кафе должен стоять обеззараживатель воздуха, а на верандах обычно — естественная вентиляция.

«Так же, как и в помещениях, на верандах рестораторы должны соблюдать дистанцию 1,5 метра между столами, а сотрудники должны быть в масках», — заключил Миронов.

Ранее ТАСС сообщал, что рестораны Москвы рассчитывают открыть летние веранды 15 июня. Но власти столицы пока не готовы перейти к ослаблению этих ограничений.