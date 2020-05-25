Власти Москвы пока не готовы открывать рестораны. Но есть другое решение

В связи с распространением коронавирусной инфекции в России около 15% от экономического сектора Москвы остановило свою работу. Временно прекратили свою деятельность примерно миллион человек.

«На сегодняшний момент порядка 15% экономки практически не работает или работает в ограниченном режиме, по количеству людей это около миллиона человек, если брать те сферы, которые прямо закрыты на сегодняшний момент», — отметил вице-мэр Москвы Владимир Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее он заявил, что масштабы экономических потерь бюджета столицы можно будет оценить только в июле.

По словам Ефимова, рестораны в Москве нужно открывать после того, как заработают непродовольственные магазины и предприятия сферы услуг. Власти Москвы изучают возможность открытия летних веранд при кафе и ресторанах.

«Мы внимательно изучим этот вопрос вместе с Роспотребнадзором и примем решение. С точки зрения теории, которую мы сейчас обсуждаем, это все же стоит [делать] чуть позже, чем открывать сферу услуг и непродовольственные магазины», — сказал вице-мэр столицы.

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. Промышленные предприятия и объекты строительства возобновили работу 12 мая. С 25 мая посетителей также начали принимать 88 из 130 многофункциональных центров «Мои документы».

Сейчас для москвичей доступны 144 услуги и только по предварительной записи. Каждый день МФЦ будут принимать порядка 30 тысяч человек. Вместе с МФЦ в Москве в понедельник, 25 мая, начал работать каршеринг.

По последним данным, в Москве выявили 166 473 случая COVID-19. Всего российские медики обнаружили 353 427 случаев заражения коронавирусом. Умер 3633 человека.