«Решила оставить его на земле». Мать брошенного в метро младенца объяснилась

Следователи допросили женщину, которая оставила своего ребенка на станции метро «Парк Победы» в Москве. Младенца 29-летняя мать решила бросить из-за нехватки денег.

Видео допроса опубликовал на своем YouTube-канале СК РФ. На него пришлось пригласить переводчика.

«Я подъехала к станции метро и решила оставить его на земле», — передал он слова матери.

Женщина рассказала, что пошла на такой поступок из-за сложного материального положения. Свою вину она полностью признала.

Следствие будет ходатайствовать об аресте задержанной.

У входа в метро младенца нашли 12 февраля. Малыша отправили в больницу имени Сперанского. После обследования и других необходимых процедур ребенка передадут органам соцзащиты.