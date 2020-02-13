Полицейские поймали женщину, оставившую ребенка у метро

Подмосковная полиция задержала женщину, которая оставила младенца на станции метро «Парк Победы» в Москве. Его нашли 12 февраля у входа в столичную подземку.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

Полицейские задержали женщину в Подмосковье. По предварительной версии, подозреваемая является матерью оставленного младенца.

Когда младенца нашли у входа в метро, его отправили в больницу имени Сперанского на обследование. После прохождения всех необходимых процедур ребенка передадут в соцзащиту.