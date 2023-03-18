Общество 18 марта 2023, 11:08 Решение определило будущее. Володин поздравил крымчан с годовщиной воссоединения с Россией Володин: Крым в 2014 году проголосовал за восстановление исторической правды РИА «Новости»

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Жители Крыма в 2014 году проголосовали за восстановление исторической правды и справедливости. Это решение определило их общее с Россией будущее, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в обращении по случаю воссоединения республики с Российской Федерацией.

«Поздравляю всех жителей республики с Днем воссоединения Крыма с Россией», — сказал Володин.

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Он подчеркнул, что после вхождения Крыма в состав РФ и у нового региона, и у всей страны появились новые возможности для развития.

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«Сплоченность и любовь к Родине помогают нам вместе преодолевать вызовы времени», — добавил спикер Госдумы.

Политик пожелал всем жителям счастья и благополучия.

Ранее президент России Владимир Путин отметил успешное развитие предпринимательства в Крыму и Севастополе. Там продолжают реализацию сотен инвестпроектов с многомиллиардным объемом средств, отметил глава государства.

Он обратил внимание на введение в эксплуатацию целого ряда крупных объектов транспортной инфраструктуры. Среди них, помимо прочего, Крымский мост, современная трасса «Таврида» и Симферопольский аэропорт.