01 августа 2023, 12:04
Рэперу Oxxxymiron выписали штраф на 40 тысяч рублей за пост без маркировки иноагента
Суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Oxxxymiron за пост без маркировки иноагента
Куйбышевский суд Санкт-Петербурга выписал рэперу Oxxxymiron* штраф на 40 тысяч рублей за публикацию во «ВКонтакте» без маркировки иностранного агента. Об этом сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
В сообщении указано, что Куйбышевский районный суд привлек исполнителя к административной ответственности по статье о нарушении порядка деятельности иноагента.
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«Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей», — указали в пресс-службе.
Согласно материалам дела, вечером 31 декабря 2022 года Oxxxymiron* опубликовал во «ВКонтакте» пост, но не указал, что «информация произведена и (или) распространена им как иностранным агентом либо касается его деятельности как иноагента».
Ранее Oxxxymiron* уже выписывали штраф на 45 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ в одном из роликов.
* Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Федоров) признан в России физическим лицом — иноагентом.
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